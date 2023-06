Obituário - 29 de junho de 2023

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



29/06/2023 | 07:30



SANTO ANDRÉ

José Soares da Silva, 96. Natural de Bom Conselho (PE). Residia no Jardim Santo Alberto, em Santo André. Dia 23. Memorial Jardim Santo André.

Amélia Cazzoto Lugli, 90. Natural de Socorro (SP). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 23. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Maria Lúcia de Oliveira dos Santos, 89. Natural de São João da Boa Vista (SP). Residia no Centro de Santo André. Dia 23. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Izaurindo Fialho, 87. Natural de Urandi (BA). Residia no Parque Jaçatuba, em Santo André. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Solene Manzano Calzolari, 82. Natural de Catanduva (SP). Residia na Vila Humaitá, em Santo André. Dia 23. Memorial Jardim Santo André.

Zenilda Brito Santana, 82. Natural de Itiruçu (BA). Residia na Vila João Ramalho, em Santo André. Dia 23. Memorial Jardim Santo André.

Alaíde Carmen Bonan Rossato, 76. Natural de Itápolis (SP). Residia na Vila Vitória, em Santo André. Pensionista. Dia 23. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Daniel Joos, 75. Natural de Sorocaba (SP). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 23. Cemitério da Saudade, em Sorocaba.

Gilberto da Ponta, 72. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Stela, em Santo André. Dia 23, em São Bernardo. Jardim da Colina.

Joaquim Lopes da Silva, 72. Natural de Paramirim (BA). Residia no bairro Camilópolis, em São Bernardo. Dia 23, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Odálio Alves Santana, 71. Natural de Juru (PB). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Carlos de Lima, 47. Natural de Santo André. Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Pintor residencial. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rosilene da Silva, 47. Natural de Santo André. Residia no Jardim Aclimação, em Santo André. Pensionista. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

SÃO BERNARDO

Custódia de Oliveira Caetano, 97. Natural de Ubá (MG). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério dos Casa.

Lea Bertolano dos Santos, 94. Natural do Rio de Janeiro. Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério dos Casa.

José Tomaz, 93. Natural de Jardim (CE). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério da Paulicéia.

Valmir de Caldas Simões, 92. Natural de Missão Velha (CE). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 23. Memorial Jardim Santo André.

Alice Cleto de Souza, 90. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 23, em Santo André. Campo das Oliveiras, em São Paulo.

Octacílio Gonçalves dos Santos, 90. Natural de Itapeva (SP). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 3. Cemitério dos Casa.

Maria Matico Tanaka Laislau, 89. Natural de Garça (SP). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério de Vila Euclides.

Thereza Simplício dos Santos, 87. Natural de Campos do Jordão (SP). Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério dos Casa.

Orandi Conto Pereira, 80. Natural de Santa Cruz do Rio Pardo (SP). Residia na Vila Euclides, em São Bernardo. Dia 23. Jardim da Colina.

Laíde Porto Sales, 77. Natural de Capela (SE). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 23. Memorial Phoenix.

Vicente Fernandes, 77. Natural de Santo Hipólito (MG). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério dos Casa.

Gerson Ribas da Silva, 74. Natural de Brumado (BA). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério dos Casa.

Ilza Barros de Oliveira, 73. Natural de Maceió (AL). Residia na Vila Mariana, em São Paulo, Capital. Dia 23, em São Bernardo. Cemitério de Vila Mariana.

Luiz Odiclein Gonçalves dos Santos, 73. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 23. Memorial Jardim Santo André.

José Maria Coelho, 69. Natural de Ponte Nova (MG). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério dos Casa.

Francisca Justino da Silva, 67. Natural de Várzea Alegre (CE). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 23. Jardim da Colina.

SÃO CAETANO

Orlanda Therezina Petiam Paulino, 88. Natural de Rio das Pedras (SP). Residia no bairro Boa Vista, em São Caetano. Dia 23, em Sano André. Memorial Planalto.

Ronaldo Vaz, 67. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Dia 23. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Caio Olivência Morales dos Santos, 33. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Nova Petrópolis. Dia 23. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

João Nunes da Silva, 98. Natural de Mata Grande (AL). Residia no bairro Taboão. Dia 23. Cemitério Municipal de Diadema.

Joana Bento dos Santos, 85. Natural de Solânea (PB). Residia no Centro de Diadema. Dia 23. Cemitério Municipal de Diadema.

Jacyra Eugênia da Conceição, 84. Natural de Caconde (SP). Residia no Centro de Diadema. Dia 23. Cemitério Municipal de Diadema.

Airton Luiz Vacchi, 71. Natural de Videira (SC). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 23. Vale da Paz.

Maria Ribeiro de Jesus, 63. Natural de Pindaí (BA). Residia no bairro Taboão. Dia 23. Cemitério Municipal de Diadema.

Sônia Maria Alvares Cardoso, 58. Natural de Sorocaba (SP). Residia na Vila Paulina, em Diadema. Dia 23. Vale da Paz.

Elisabete Regina Aparecida da Silva, 53. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Joaniza, em São Paulo, Capital. Dia 23. Cemitério Municipal de Diadema.

Cristina Marques dos Santos, 51. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Miriam, em São Paulo, Capital. Dia 23. Cemitério Municipal de Diadema.

Nildo Ferreira Almeida, 48. Natural de Aurelino Leal (BA). Residia no Jardim Três Corações, em São Paulo, Capital. Dia 23. Cemitério Municipal de Diadema.

Viviane Santos Moreira, 45. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Eldorado. Dia 23. Cemitério Municipal de Diadema.

Higor Gomes Ferreira, 23. Natural do Pilar do Sul (SP). Residia no bairro Americanópolis, Capital. Dia 23. Cemitério Municipal de Diadema.

RIBEIRÃO PIRES

Angelina Denardi Moniz, 94. Natural de Santa Gertrudes (SP). Residia no bairro Santa Luzia, em Ribeirão Pires. Cemitério Vale dos Reis, em Taboão da Serra (SP).

Luiz Roberto dos Santos, 61. Natural de Ribeirão Pires. Residia na Vila Sueli, em Ribeirão Pires. Dia 23. Cemitério São José.