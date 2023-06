Betfair: veja os favoritos na Copa do Mundo Feminina

Da Redação

Do 33Giga



28/06/2023 | 11:55



De olho na primeira conquista do maior título do futebol feminino, a Seleção Brasileira foi convocada na última terça-feira (27) pela técnica Pia Sundhage para a Copa do Mundo Feminina. O torneio será realizado na Nova Zelândia e Austrália e começa dia 20 de julho.

De acordo com os dados levantados pela Betfair, especialista em análise esportivas, a equipe favorita ao título mundial na Copa do Mundo Feminina é a dos Estados Unidos, atual campeã do mundo em 2019, com 23% de chances de título. Em segundo lugar, aparece a Inglaterra, atual campeã da Eurocopa Feminina em 2022. A Espanha da atual melhor jogadora do Mundo, Alexia Putellas, aparece em terceiro com 11%.

A Seleção Brasileira da eleita seis vezes melhor do Mundo, a meio-campista Marta, aparece no ranking da Betfair em nono lugar, com 3% de chances de título.

Confira o ranking completo de favoritos ao título da Copa do Mundo Feminina

EUA – 23% Inglaterra – 17% Espanha – 11% Alemanha – 10% França – 7% Austrália – 6% Suécia – 5% Holanda – 4% Brasil – 3% Canadá, Japão e Noruega – 2% Dinamarca, Irlanda, Itália e Portugal – 1% Argentina, China, Colômbia, Coreia do Sul, Nigéria, Nova Zelândia, Suíça, África do Sul, Costa Rica, Filipinas, Haiti, Jamaica, Marrocos, Panamá, Vietnã e Zâmbia – <1%

Faltando menos de um mês para a Copa do Mundo Feminina, o Brasil vai estrear pelo Grupo F dia 24 de julho contra o Panamá no estádio Hindmarsh, em Adelaide. Na segunda rodada, as brasileiras enfrentam a seleção francesa, dia 29 de junho e encerram a fase de grupos contra a Jamaica, dia 02 de agosto. Caso se classifique para as oitavas, a seleção volta a campo no dia 08.