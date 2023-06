Sandy é criticada na web após tirar fotos com fãs separada por grade: Imagem mais patética

28/06/2023 | 11:11



Sandy está sendo bombardeada por críticas na web após tirar fotos com fãs separada por uma grade. Os registros viralizaram nas redes sociais e dividiram opiniões entre internautas, que questionaram o motivo da atitude da cantora.

A artista realizou um show em São José do Rio Preto, cidade do interior de São Paulo, e atendeu os fãs assim que chegou ao Centro Regional de Eventos para a apresentação. Quando viu os admiradores a esperando, posou para alguns cliques com eles, mas com a separação da grade.

No Twitter, pessoas compartilharam as imagens e fizeram inúmeros comentários sobre Sandy.

A Sandy recebendo seus fãs é a imagem mais patética que você verá hoje. Vejam que lindo, os animais na cerca, escreveu um internauta.

Eu acho de uma hipocrisia, no mesmo show que ela aparece agarradinha com famosos é o mesmo que ela separa os fãs com uma grade, criticou outra pessoa.

Ela deve ter seguranças, então o que custa separar o pessoal e fazer umas fotos rapidinho? Não parece ter tanta gente assim para negar umas fotos individuais, questionou um terceiro.