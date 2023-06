Ferramenta de inteligência artificial ajuda a planejar viagens mais criativas

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



28/06/2023 | 10:55



A ClickBus, marketplace de passagens rodoviárias, está mudando a experiência do cliente com a implementação do ChatGPT em sua plataforma. A ClickAI utiliza inteligência artificial generativa para montar roteiros e ajudar o usuário a planejar viagens mais criativas. A tecnologia oferece informações sobre destinos de acordo com o que o viajante busca, dando detalhes, dicas e orientações. Com isso, a empresa pretende aprimorar a experiência de embarque, auxiliando os clientes a descobrir novos locais para visitar, traçar roteiros e aproveitar o máximo possível a viagem.

Quer saber tudo sobre Universo Sugar? Clique aqui e leia o e-book O Guia dos Sugar Daddy & Sugar Babies

Ao acessar a plataforma ClickAI, o usuário pode enviar sua dúvida sobre viagens e destinos, como “Quero conhecer as melhores praias do Nordeste” ou “Prepare um roteiro de 3 dias em Ouro Preto”, e obter a resposta da inteligência artificial. Nessa primeira versão, os clientes podem contar com o sistema para ter um suporte no planejamento das suas futuras viagens, criar roteiros e até mesmo decidir para qual destino ir com base no seu objetivo de férias.

“O ClickAI pode sugerir destinos populares, bem como locais menos conhecidos, de acordo com os interesses do viajante. Também pode fornecer informações sobre as melhores épocas para visitar determinados lugares, atrações imperdíveis, dicas de segurança, sugestões de restaurantes e muito mais. Tendo em vista estas facilidades, a ferramenta que criamos pode ser valiosa para quem deseja planejar viagens mais criativas e traçar um roteiro personalizado e eficiente, proporcionando informações úteis e sugestões para ajudar ao máximo na experiência”, pontua Rodrigo Polacco, CPOO da ClickBus.