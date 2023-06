Região tem alta de 420% em denúncias de violência

Renan Soares, Thainá Lana

do Diário do Grande ABC



28/06/2023 | 10:29



No Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+ (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transsexuais e Transgêneros, Queer, Intersexo, Assexuais, entre outras orientações sexuais, identidades e expressões de gênero), números do Disque 100 mostram dados preocupantes para o Grande ABC. De janeiro a maio deste ano, a região registrou 26 denúncias de violência (física, psicológica, entre outras) contra a população LGBTQIA+, crescimento de 420% em um ano. Em maio de 2022 foram notificadas cinco ocorrências do tipo na região.

Os números, compilados pelo Diário por meio do painel de dados do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, mostram que a alta não está restrita apenas à região. No Estado de São Paulo, para o mesmo período, houve aumento de 468% nos casos, passando de 136 no ano anterior para 773. No Brasil, apesar de menores, os índices são elevados. Foram 2.550 denúncias nos primeiros cinco meses deste ano, ante 565 em 2022, salto de 351% no período.

Para Samantha Dufner, advogada especialista em Direitos Humanos e autora do livro Famílias Multifacetadas, os dados são alarmantes e condizem com o nível de preconceito, estereótipo e discriminação que a população brasileira tem em relação à comunidade LGBTQIA+. A especialista, porém, afirma que as pessoas da comunidade estão se sentindo mais confortáveis para denunciar devido à ampliação nas pesquisas, índices e estatísticas sobre a população, mas reforça que um avanço ainda maior requer mudanças estruturais.

“O que precisa mudar são dois pilares estruturais. O primeiro deles é educação e informação, com a temática de gênero e de educação sexual em todos os níveis escolares. O segundo pilar que precisamos avançar é que o Congresso Nacional precisa aprovar um projeto de lei de proteção à comunidade LGBT. Então, enquanto não tivermos, nós ainda estaremos num atraso gritante aqui no Brasil. Essas duas situações precisam mudar”, diz a advogada.