Pioneiro na região, ambulatório DiaTrans atende 276 pessoas

Beatriz Mirelle



28/06/2023 | 10:08



"Quando iniciei minha transição de gênero em 2021, boa parte da minha família se afastou de mim por eu ser travesti. Passei por momentos bem difíceis. O acolhimento que tive no ambulatório foi muito importante para facilitar o processo e eu ter mais orientação. Não me sentia tão sozinha”, relata a atendente Isadora Oliveira, 22, moradora do Serraria, em Diadema, e uma das 276 pessoas que são atendidas pelo Ambulatório DiaTrans da cidade.

Prestes a completar dois anos de existência, o local ambientado no 2º andar do Quarteirão da Saúde do município, na Avenida Antônio Piranga, 700, é pioneiro por centralizar o atendimento público para a população transexuais e travestis. O serviço é feito por uma equipe multidisciplinar (vinculadora, médico, assistente social, enfermeira e psicólogo) com atendimento em saúde, acompanhamento médico ambulatorial (pré e pós-operatório), acolhimento e tratamento clínico no processo transexualizador (hormonioterapia).

O infectologista Maiky Prata, que atua como clínico geral no ambulatório, afirma que a população LGBT+ (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transsexuais e Transgêneros, entre outras orientações sexuais, identidades e expressões de gênero) tem uma barreira histórica de acesso à saúde. “Desde a implementação do SUS (Sistema Único de Saúde), na Constituição de 1988, eles não conseguem cuidados mínimos, seja para vacinação, busca de insumos para prevenção de IST’''s (Infecções Sexualmente Transmissíveis), ou cuidados em relação a riscos cardiovasculares. Esses empecilhos começam na recepção. Muitos profissionais não estão treinados para respeitar o nome social. Essa falta de cuidado impacta a qualidade de vida de pessoas trans e as coloca em vulnerabilidade.” De acordo com ele, os índices de depressão nessa população são 10% maiores que para o público geral. “Muitas vezes a questão hormonal é secundária. As consequências da opressão social repercutem de forma prejudicial na saúde mental da população LGBT+.”

A intérprete Jordana Campos, 26 anos, nasceu em São Luís do Maranhão e mora em Diadema desde fevereiro de 2022. Há menos de um ano, conheceu o ambulatório. “Fui criada em um lar conservador. Em casa, eu era uma pessoa. Fora de casa, eu era outra. Quando chegou a pandemia, fiquei desesperada. Fui obrigada a esconder minha coleção de batons e tiaras. Comecei a fazer intervenções na minha aparência de forma mais tímida. Tive que sair de casa para dar início ao grande ápice da transição”, pontua.

Para ela, lidar com a liberdade de agir como quer ainda é algo muito novo. “Fui acolhida pela Dandara Santos (vinculadora do ambulatório). Estava muito perdida. Agora, faço o atendimento para hormonioterapia e verificação do meu quadro de saúde de modo geral. Também vou começar a tratar com a assistente social o processo de retificação de nome.”

O ambulatório funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. O contato pode ser feito por telefone (11 4043-8093) ou e-mail (diatrans@diadema.sp.gov.br). O atendimento é porta aberta, mas o munícipe também pode solicitar encaminhamento pela UBS ou outros postos da rede pública.