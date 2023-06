Testamos: fone Soundcore P20i agrada pela bateria de longa duração (mas custa caro)

Sérgio Vinícius

Do 33Giga



28/06/2023 | 08:56



O 33Giga já avaliou diversos eletrônicos da Anker e, quase sempre, gostou muito do que viu. Agora, a reportagem testou o fone Soundcore P20i – que se mostrou um belo exemplar do tipo TWS (True Wireless Earbuds, que se conecta via bluetooth e transmite áudio em dois canais separadamente).

Quer saber tudo sobre Universo Sugar? Clique aqui e leia o e-book O Guia dos Sugar Daddy & Sugar Babies

Entre os pontos positivos, há a qualidade sonora (com bom reforço nos graves) e a facilidade de uso (ele se conecta rapidamente a smartphones e PCs, além de ter um bom app que serve como apoio às configurações). Entretanto, o que mais chama a atenção é a duração da bateria – mais de 10 horas sem pedir recarga (que é realizada de forma completa em 60 minutos; 10 minutos equivalem a 2 horas de sobrevida).

Do ponto de vista de ergonomia, o Soundcore P20i também é bem satisfatório – além de encaixar perfeitamente no ouvido, não incomoda mesmo em períodos de longos usos. A reportagem, inclusive, avaliou o modelo ao dormir e, mesmo assim, ele não incomodou – sendo boa alternativa ao Fone Bandana Marca Diabo.

Os pontos negativos residem mesmo em detalhes (como ter um cabo extremamente curto para carregar) e não ser vendido com fonte (virou moda já há algum tempo). O que não é tão irrisório assim é seu preço. Na Amazon, pode ser encontrado por quase R$ 300. Na AliExpress, loja oficial da Anker, por pouco mais de R$ 100 – entretanto, de acordo com o humor da Receita Federal, o Soundcore P20i pode sair até pelo triplo.

Vale a compra, claro. Desde que você esteja procurando por bom – e não necessariamente barato.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Raio-X Soundcore P20i

Conectividade: Bluetooth 5.3

Bluetooth 5.3 Na caixa: estojo de carregamento, pontas de ouvido S/M/L, cabo USB-C

estojo de carregamento, pontas de ouvido S/M/L, cabo USB-C Fone de ouvido tipo: dentro da orelha

dentro da orelha Eficiência Energética: ?10 horas

?10 horas Tipo de fonte de energia: ?DC

?DC Duração média da bateria: ?10 horas

?10 horas Tempo de carregamento: ?60 minutos

?60 minutos Baterias inclusas: ?sim

?sim Funciona com baterias: não

não Cores: preto ou branco

preto ou branco Peso: 45,4 g

45,4 g Dimensões: ?5,7 x 5,2 x 2,8 cm

?5,7 x 5,2 x 2,8 cm Pontos positivos: facilidade de uso; qualidade sonora; duração da bateria

facilidade de uso; qualidade sonora; duração da bateria Pontos negativos: cabo ridículo; sem fonte de alimentação; preço

cabo ridículo; sem fonte de alimentação; preço Preço: a partir de R$ 130

a partir de R$ 130 Loja oficial: aqui

Na galeria, veja detalhes do Soundcore P20i: