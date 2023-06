Bia Haddad sentes dores e abandona torneio a cinco dias do início de Wimbledon

28/06/2023 | 08:44



Faltando cinco dias para o início de Wimbledon, a tenista brasileira Beatriz Haddad Maia voltou a sentir dores nesta quarta-feira e abandonou sua partida de oitavas de final no Torneio de Eastbourne, também na Inglaterra. Bia chegou a chorar em quadra antes de pedir atendimento médico, no segundo set.

Antes de desistir do confronto, a brasileira perdia da croata Petra Martic, atual 30ª do mundo, por 6/4 e 3/2. Bia vinha enfrentando problemas físicos desde o início da curta temporada de grama, logo após sua campanha histórica em Roland Garros. Em Nottingham, ela perdeu na estreia. E, em seguida, desistiu do Torneio de Birmingham. A brasileira era a atual campeão dos dois torneios.

Bia vinha sentindo dores atrás do joelho direito. Na terça, após vencer na estreia em Eastbourne, ela revelou que ainda não estava 100%. "Por todo o contexto dos últimos quinze dias, desde a lesão, considero uma vitória muito boa. Voltei a treinar em quadra com várias limitações apenas na última quinta-feira, e fui jogar os primeiros pontos no sábado. E apenas ontem, segunda-feira, que treinei por duas horas seguidas", disse a atleta.

A tenista número 1 do Brasil havia previsto que a lesão ainda poderia trapalhar o seu jogo por "alguns meses". "A lesão está controlada, evoluiu, mas ainda me incomoda, e pode levar meses para sarar completamente. Estamos, como sempre, cuidando intensamente, mas assim é a vida de um atleta de alto rendimento e temos que aprender que muitas vezes jogaremos sem estar 100%."

Com a eliminação nas oitavas de final, Bia não conseguirá retomar sua vaga no Top 10 do ranking na próxima atualização da lista, na segunda-feira. A atual 13ª colocada precisaria alcançar ao menos a final para voltar a ser a 10ª do mundo. Bia defendia as semifinais, fase que alcançou no torneio inglês na temporada passada.

Ao mesmo tempo, a tenista preocupa para Wimbledon. O terceiro Grand Slam da temporada começa na segunda-feira, em Londres. Bia vem sendo acompanhada de perto pela imprensa estrangeira desde a grande trajetória em Roland Garros, quando caiu apenas na semifinal.

A expectativa sobre Wimbledon se justifica também pela boa campanha da brasileira nos torneios de grama no ano passado. Foram três títulos, dois em simples e um em duplas, e ótimas performances na superfície mais rápida do circuito.