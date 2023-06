Volkswagen para produção por 10 dias na fábrica de São Bernardo

Nilton Valentim

do Diário do Grande ABC



28/06/2023 | 08:39



A Volkswagen vai parar a produção por dez dias na fábrica da Via Anchieta, em São Bernardo, para adequação dos estoques. Os funcionários da montadora ficarão de férias coletivas entre os dias 10 e 20 do próximo mês. Está prevista também interrupção na fabricação de veículos nos dias 3 e 4, mas ainda não se sabe se haverá suspensão dos dois turnos ao mesmo tempo, ou se a suspensão será alternada.

Por nota, a Volkswagen confirmou que “haverá parada de produção em suas fábricas de automóveis por conta da estagnação do mercado”. Além da planta de São Bernardo, serão atingidas a de São José dos Pinhais, no Paraná, e a de Taubaté, no Vale do Paraíba.

“A fábrica Anchieta, em São Bernardo, onde são produzidos o Novo Virtus, Novo Polo, Nivus e Saveiro, protocolou férias coletivas de dez dias previstas para os seus dois turnos de produção a partir de 10/7/2023”, informou a empresa. O Sindicato dos Metalúrgicos do ABC confirmou que a firma fez o protolo, mas achou estranho o retorno ao trabalho em uma quinta-feira. Normalmente os funcionários reassumem seus postos na segunda-feira.

O sindicato informou ainda que a empresa realizará shutdown (parada para readequação de estoques) nos dias 3 e 4, além de não haver expediente em um sábado (ainda não definido) do mês.

A nota da Volks detalha a situação em outras unidades. Na fábrica de São José dos Pinhais, onde é produzido o T-Cross, um turno está em layoff desde o dia 5/6/2023 (com duração prevista entre dois e cinco meses). O outro turno de produção parou na segunda-feira e volta nesta sexta-feira, em regime de banco de horas.

A unidade de Taubaté, onde são fabricados o Polo Track e o Novo Polo, estará com os dois turnos de produção interrompidos pelo mesmo período, também em regime de banco de horas. “Todas as ferramentas de flexibilização estão previstas em acordo coletivo firmado entre o sindicato e colaboradores da Volkswagen”, diz a nota da empresa.

Na última semana a Volkswagen alcançou a marca de 25 milhões de veículos produzidos no Brasil. O número foi atingido com uma unidade do Novo Virtus na planta da Via Anchieta, a primeira fábrica fora da Alemanha da marca, inaugurada em 1959, iniciando a expansão global da fabricante.

O total inclui, além da produção da Anchieta, também os veículos produzidos nas demais fábricas da Volkswagen do Brasil em Taubaté, inaugurada em 1976) e em São José dos Pinhais (PR, inaugurada em 1999), com motores fabricados na unidade de São Carlos (SP, inaugurada em 1996).