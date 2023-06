Com chances mínimas, São Bernardo joga no interior

Pedro Lopes

do Diário do Grande ABC



28/06/2023 | 08:26



Quase sem chances de classificação para a segunda fase do Campeonato Paulista Feminino, as meninas do EC São Bernardo enfrentam nesta tarde, o Realidade Jovem, na cidade de São José do Rio Preto. A partida válida pela oitava rodada da competição acontece no Estádio João Mendes Athayde, às 15 horas. A equipe do Grande ABC ocupa a somente a nona posição na competição com quatro pontos e vem de uma goleada de 4 a 0 sofrida para o Santos na última rodada. o EC São Bernardo tem apenas uma vitória, um empate e cinco derrotas. Já as adversárias desta tarde ocupam a lanterninha da competição com apenas um ponto, são seis derrotas e um empate.

Para a partida de logo mais, o técnico Prisco Palumbo deve levar a campo a mesma formação que iniciou o jogo contra o time da Vila Belmiro na semana passada.

O líder do campeonato é o Corinthians com 19 pontos, seguido pelo Santos que tem 16, São Paulo e Palmeiras com 15. Apenas os quatro primeiros avançam à próxima fase.