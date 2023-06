Por que Cristiane não foi convocada para a Copa do Mundo feminina? Entenda

28/06/2023 | 08:17



Cristiane está fora da Copa do Mundo feminina. A atacante do Santos, de 38 anos, ficou fora da lista da seleção brasileira de 23 atletas e três suplentes da técnica Pia Sundhage para o Mundial que será disputado na Austrália e na Nova Zelândia. Mas qual é a razão dela estar fora?

Cristiane é hoje um dos destaques do futebol brasileiro. Com 11 gols e três assistências na temporada, a jogadora é a grande referência do Santos e lidera a equipe que está na semifinal do Brasileirão. Apesar do bom momento, a jogadora não é convocada para a seleção brasileira desde a chegada da treinadora sueca ao Brasil.

Com cerca de quatro anos no comando da seleção brasileira, Pia já mostrou como prefere que seu ataque jogue. Desde o início de seu trabalho, a treinadora sueca sempre preferiu atacantes que tivessem como um dos principais atributos a velocidade e que consigam jogar em mais de uma posição, o que não é o caso de Cristiane para a treinadora.

Na lista de 23 nomes para a Copa do Mundo na Austrália e Nova Zelândia, Pia Sundhage escolheu Andressa Alves, Bia Zaneratto, Debinha, Gabi Nunes, Geyse, Marta e Nycole Raysla. Com todas as opções, a treinadora deve apostar na maior gama de possibilidades durante o Mundial.

Na Copa do Mundo de 2019, com Marta voltando de lesão, Cristiane foi o grande nome da equipe brasileira nas primeiras partidas e terminou com quatro gols na competição. A atacante é a segunda maior artilheira da história da seleção, com 96 gols.

Questionada sobre a ausência de Cristiane na Copa deste ano, Sundhage preferiu se limitar a não comentar diretamente o assunto. "Eu acho que para mostrar respeito as 26 jogadoras que nós estamos levando, eu gostaria de falar dessas jogadoras, porque elas merecem ser o principal na Copa."