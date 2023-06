Região terá uma representante na Copa do Mundo

Luana Mello



28/06/2023 | 08:11



A técnica Pia Sundhage anunciou nesta terça-feira (27) a lista das 23 convocadas para a Copa do Mundo Feminina que vai acontecer em julho na Austrália e Nova Zelândia. Também foram anunciadas as três suplentes que poderão substituir qualquer jogadora da lista caso haja algum contratempo. <CF51>(veja a lista das convocadas no quadro ao lado)

Grande parte das convocadas atuam no exterior. São sete atletas que jogam nos Estados Unidos e seis na Espanha. Oito jogam no Brasil, sendo que quatro são do Corinthians, time que cedeu o maior número de atletas à seleção.

A rainha Marta de 37 anos, maior artilheira da história dos mundiais com 17 gols, também foi convocada. A meia-atacante que atualmente joga na liga norte-americana é a jogadora mais velha entre as convocadas e vai disputar a sua sexta Copa.

REGIÃO REPRESENTADA

Luana Bertolucci será a representante do Grande ABC na Copa do Mundo. Atualmente no Corinthians, a meia de 30 anos é natural de São Bernardo e já defendeu as cores da própria cidade e também jogou pela AD São Caetano. A atleta também tem passagens pelo futebol da Noruega, Coréia do Sul e Paris Saint Germain.

Pelas redes sociais, a jogadora disse estar muito feliz com a oportunidade de disputar um mundial. “Me sinto extremamente feliz e honrada por poder representar o meu país. Obrigada a todos que sonharam junto a mim e estiveram sempre ao meu lado”, escreveu.