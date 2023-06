S&P reafirma ratings da China em A+ e A-1, com perspectiva estável

28/06/2023 | 07:21



A S&P Global Ratings reafirmou os ratings de crédito soberano da China de longo prazo em A+ e de curto prazo em A-1. Segundo comunicado divulgado nesta quarta-feira, 28, a perspectiva de crédito de longo prazo permanece estável, refletindo uma esperada continuidade de recuperação econômica do país, embora em um ritmo mais lento, e um desempenho fiscal que deve melhorar nos próximos dois ou três anos.

A agência de risco descreve que poderá tomar ações de rating negativas se for observado um "enfraquecimento substancial de disciplina fiscal, de modo que o déficit fiscal permaneça muito maior do que 3% do PIB nos próximos três anos". O rating também poderá ser rebaixado se "passivos contingentes se cristalizarem nos balanços patrimoniais dos governos locais, resultando em um aumento acentuado na dívida do governo geral".

Por outro lado, a S&P diz que pode elevar os ratings da China se a consolidação fiscal for mais rápida do que o esperado, "resultando em um aumento mais lento da dívida líquida do governo geral e maior disciplina no controle da dívida fora do balanço".