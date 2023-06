Lucro industrial da China tem queda anual de 12,6% em maio, mas cai em ritmo mais lento

28/06/2023 | 07:10



A queda no lucro industrial da China diminuiu pelo terceiro mês seguido em maio, graças á melhora da rentabilidade de fabricantes de equipamentos, segundo dados oficiais divulgados nesta quarta-feira. Em maio, o lucro industrial caiu 12,6% em relação a igual mês do ano passado, informou o Escritório Nacional de Estatísticas (NBS, pela sigla em inglês). Em abril, o declínio anual havia sido de 18,2%.

No período acumulado de janeiro a maio, o lucro industrial foi 18,8% menor do que no mesmo intervalo de 2022.

"O lucro do setor manufatureiro melhorou significativamente, à medida que várias medidas para promover seu desenvolvimento entraram em vigor gradualmente", afirmou Sun Xiao, estatístico do NBS.

Apenas a manufatura de equipamentos, cujo lucro subiu 15,2% na comparação anual de maio, teve a maior contribuição individual, respondendo por 39,6% do resultado total do mês, de acordo com o NBS. Fonte: Dow Jones Newswires.