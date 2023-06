Dorival explica uso de 6 titulares contra Tigre na Sul-Americana: 'Queremos 1ª colocação geral'

28/06/2023 | 01:16



A escalação do São Paulo na vitória contra o Tigre no fechamento da primeira fase da Copa Sul-Americana chamou a atenção. Mesmo com a vaga direta nas oitavas de final praticamente garantida, o técnico Dorival Júnior mandou a campo uma equipe com seis titulares. Na coletiva, o treinador explicou a razão da decisão: avançar como o melhor da primeira fase.

"Não daria para poupar porque o jogo era de risco, ainda queremos a primeira posição na classificação geral. O Newells ainda joga, e o resultado era muito importante. Não abro mão em competição nenhuma. Vai ter mescla porque confio nos jogadores. Sempre que possível seguro um ou outro jogador. Fico feliz porque tudo o que treinamos está sendo feito", explicou Dorival.

A vitória nesta terça-feira fez com que a equipe do Morumbi chegasse aos 16 pontos e agora espera o resultado do Newells Old Boys. Para ser o melhor time da primeira fase da Copa Sul-Americana, os comandados de Dorival Júnior precisam que os argentinos não vençam o Audax Italiano, em casa, nesta quarta-feira.

"Conquistamos o primeiro objetivo. Foi uma vitória importante, temos a vaga nas oitavas e podemos ser o primeiro colocado geral, que nos daria a vantagem de jogar sempre a segunda partida em casa. Ainda temos um caminho muito grande pela frente, que será difícil, mas a primeira parte foi alcançada", explicou o goleiro Rafael na zona mista do Morumbi.

Disputando o Brasileirão, a Copa Sul-Americana e a Copa do Brasil, o São Paulo vai enfrentar uma série de oito partidas em cerca de um mês. Apesar da sequência grande de jogos decisivos que a equipe terá pela frente, Dorival Júnior não irá priorizar um único torneio neste período.

"Não estamos priorizando campeonato nenhum. É uma falsa impressão, queremos estar vivos em todas as competições. Nós temos feito jogos muito interessantes e infelizmente na última partida contra o Cruzeiro, em um jogo muito bom, fomos derrotados. Em momento nenhum abrimos mão de competição. Brasileiro está só no início, ainda tem muita coisa para acontecer. Nas Copas estamos indo bem, vamos ter um jogo muito difícil contra o Palmeiras. Antes tem o Fluminense e temos que ter a melhor formação nesses dois jogos", comentou Dorival Júnior.