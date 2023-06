São Paulo cresce no 2º tempo, reservas marcam e garantem vaga nas oitavas da Sul-Americana

27/06/2023 | 23:38



Em jogo pouco inspirado, o São Paulo contou com os jogadores vindo do banco de reservas para vencer na Copa Sul-Americana. Com gols de Juan e Wellington Rato, o time do Morumbi superou um primeiro tempo ruim e sem inspiração, venceu o Tigre por 2 a 0 e está nas oitavas de final da competição.

Com o resultado, o São Paulo chega aos 16 pontos e avança para a fase eliminatória como o melhor time da Copa Sul-Americana. Além disso, a equipe de Dorival Júnior é a única de toda a competição que ainda não sofreu gol.

Rodando um pouco seu elenco, o São Paulo foi para campo e buscou o ataque desde o início. Logo aos dois minutos, Luciano chegou a abrir o placar da partida, mas o lance foi anulado por impedimento do camisa 10 do time paulista. Um pouco mais tarde, aos 22, Leizza, defensor do time argentino, foi expulso na primeira falta do jogo, por carrinho em Pablo Maia, e o duelo passou a ser de ataque contra defesa.

Mesmo com um jogador a mais em campo, o time de Dorival Júnior pouco fez. Sem conseguir ser efetivo no ataque e sonolento na troca de passes, o São Paulo viu o Tigre crescer e não levou perigo para o gol argentino até o fim do primeiro tempo.

A segunda etapa começou com Caio Paulista acertando a trave do goleiro Marinelli em finalização rasteira de dentro da área e a torcida presente no estádio do Morumbi acordou. Aos cinco, o São Paulo teve seu segundo gol anulado. Após jogada pela direita, Rodriguinho cruzou na área, Gabriel Neves finalizou, a bola tocou no braço de Calleri e entrou. Após revisão no VAR, a arbitragem confirmou a anulação do gol.

Com o apoio da torcida, o São Paulo continuou pressionando e, abriu o placar. Aos 26, Rodriguinho fez a jogada pela direita, cruzou forte para a área e Juan, que tinha acabado de entrar, completou para as redes inaugurando o placar.

Depois do gol, o time do Morumbi passou a controlar o ritmo. Com um a mais em campo, a equipe se postou bem na defesa, não sofreu em nenhum momento com as jogadas ofensivas do Tigre e matou o jogo nos acréscimos. Após lançamento longo, Calleri recebeu na área e arrumou para Wellington Rato finalizar de primeira e fechar o placar em 2 a 0.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 2 X 0 TIGRE

SÃO PAULO - Rafael; Nathan, Arboleda, Alan Franco e Caio Paulista; Pablo Maia (Rodriguinho), Méndez (Wellington Rato) e Gabi Neves (Negrucci); Marcos Paulo (Juan), David (Calleri) e Luciano. Técnico: Dorival Júnior.

TIGRE - Marinelli; Leizza, Aguilera, Luciatti e Montoya (Ortega); Zabala (Cabrera), Cardozo (Medina), Garay, Molinas (Armoa) e Calidio (Prediger); Retegui. Técnico: Juan Manuel Sara.

ÁRBITRO - Guillermo Guerrero (Equador).

GOLS - Juan, aos 26, e Wellington Rato, aos 47 minutos do segundo tempo.

CARTÃO AMARELO - Retegui (Tigre).

CARTÃO VERMELHO - Leizza (Tigre).

RENDA - R$ 1.143.738,00.

PÚBLICO - 28.699 presentes.

LOCAL - Estádio do Morumbi, em São Paulo.