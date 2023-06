Flamengo e Palmeiras somam mais de R$ 666 milhões em prêmios da Conmebol nos últimos anos

27/06/2023 | 20:55



O domínio do futebol brasileiro nas competições continentais é algo que vem passando do limite do campo. Se considerarmos as sete últimas edições de Libertadores e Copa Sul-Americana, Flamengo e Palmeiras são as equipes do continente que mais receberam dinheiro de premiação da Conmebol, totalizando juntos um valor perto dos 140 milhões de dólares, que dá um pouco mais de R$ 666 milhões.

Essa quantia foi alavancada pelas duas conquistas que cada uma das equipes teve da Copa Libertadores, mas não é só isso. Nos últimos anos, a Conmebol colocou em prática uma metodologia de "reinvestir no futebol o que é gerado pelo futebol", segundo o presidente Alejandro Domínguez e fez com que as receitas das equipes fosse elevada. O Flamengo lidera no quesito com aproximadamente R$ 333,9 milhões recebidos, seguido de perto pelo Palmeiras, que embolsou R$ 332,64.

A partir de 2023, as vitórias na Libertadores e na Copa Sul-Americana passaram a ter uma premiação para as equipes, de 300 mil e 100 mil dólares respectivamente. De acordo com o presidente da entidade, a mudança foi possível por conta de uma mudança de pensamento em que se privilegia o mérito esportivo. Desta forma, como os times do Brasil dominam o cenário continental nos últimos anos com conquistas, os times brasileiros dispararam e passaram a figurar entre as mais premiadas.

MAIS BRASILEIROS NO TOP 10

Além de Flamengo e Palmeiras, o top 10 de equipes que mais receberam premiação da Conmebol nas últimas temporadas conta com mais quatro times do Brasil. O Athletico-PR, campeão de duas edições da Copa Sul-Americana no período, que recebeu R$ 181,3 milhões, o Grêmio, vencedor da Libertadores de 2017, com R$ 147,7 mi embolsados, o Atlético-MG, com R$ 126,6 mi, e o Santos, finalista da Libertadores em 2020, que arrecadou R$ 124,6 mi.

Apesar da pandemia, a Conmebol manteve o aumento de premiação nas competições continentais durante os anos em que as equipes sofreram com a falta de arrecadação de público nos estádios pelo continente.