Gonçalves nega pedido da defesa de Bolsonaro para desconsiderar minuta do golpe

27/06/2023 | 20:05



O ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Benedito Gonçalves, rejeitou pedido da defesa de Jair Bolsonaro (PL) para desconsiderar a minuta do golpe no processo que pode tornar o ex-presidente inelegível pelos próximos oito anos.

Relator da ação, Gonçalves discordou da argumentação dos advogados de Bolsonaro de que o documento não poderia ter sido anexado ao processo porque diz respeito a fato posterior à eleição. A defesa lembrou que o TSE negou a inclusão de delações premiadas da Operação Lava Jato nos autos da ação que pedia a cassação da chapa Dilma-Temer.

Para Gonçalves, no entanto, as situações são diferentes. Ele ponderou que a minuta do golpe tem relação direta com a ação contra Bolsonaro, ao contrário das delações premiadas que citavam as campanhas de dos ex-presidentes Dilma Rousseff (PT) e Michel Temer (MDB) em 2014.