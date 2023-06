'Superman: Legacy' terá David Corenswet e Rachel Brosnahan como Clark Kent e Lois Lane

27/06/2023 | 20:04



David Corenswet e Rachel Brosnahan foram os escolhidos para viver Clark Kent e Lois Lane em Superman: Legacy, novo filme do super-herói dos quadrinhos da DC Comics.

A notícia, dada em primeira mão no portal The Hollywood Reporter, foi confirmada em seguida pelo diretor e roteirista do filme, James Gunn, em seu perfil no Twitter: "Eles não são apenas atores incríveis, mas também pessoas maravilhosas", escreveu o cineasta.

O ator americano, de 29 anos, é mais conhecido por sua atuação no filme Pearl (2022) e na minissérie Hollywood (2020), da Netflix, e enfrentou a concorrência de Nicholas Hoult e Tom Britney pelo papel do herói.

Já a atriz e protagonista da série The Marvelous Mrs. Maisel, Rachel Brosnahan, de 32 anos, disputou a vaga de jornalista e interesse amoroso do Superman com Emma Mackey e Phoebe Dynevor.

Corenswet e Brosnahan assumem os papéis depois de Henry Cavill e Amy Adams, intérpretes dos personagens desde O Homem de Aço (2013).

Superman: Legacy inaugura uma nova fase do Universo DC Comics nos cinemas, encabeçado criativamente por James Gunn e gerido por Peter Safran, produtor executivo.

O filme, focado no lado mais familiar de Clark Kent, tem previsão de estreia para 11 de julho de 2025 nos cinemas americanos.