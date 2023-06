Abel Ferreira, do Palmeiras, é suspenso por um jogo por pegar celular de jornalista

27/06/2023 | 20:03



Abel Ferreira foi punido com um jogo de suspensão pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por pegar o celular da mão de um jornalista durante uma confusão ao final do empate por 1 a 1 entre Atlético-MG e Palmeiras, no Mineirão, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

Na mesma decisão, o STJD absolveu o treinador da multa em R$ 10 mil. Abel Ferreira foi julgado no Art. 258 e 285-D do CBJD. A decisão cabe recurso, mas a tendência é que o treinador cumpra o jogo de suspensão já no domingo, quando o time enfrenta o Athletico-PR, às 16h, na Arena da Baixada.

O caso, envolvendo Abel Ferreira com o jornalista Pedro Spinelli, ocorreu durante uma discussão entre o diretor de futebol Anderson Barros e o quarto árbitro Ronei Cândido Alves. Em coletiva de imprensa, o treinador chegou a pedir desculpas pelo ocorrido.

"Eu peço desculpas se me excedi. São coisas do futebol, isso é muito nosso, mas infelizmente hoje todos têm câmeras. Peço desculpas se me excedi. Há coisas que a imprensa não tem que saber. Mas antes que vire uma tempestade, são coisas que se passam, então essa introdução, esclarecimento", disse o treinador na época.

Antes de enfrentar o Athletico, o Palmeiras tenta confirmar a liderança do Grupo C da Libertadores. O time alviverde disputa a primeira colocação em jogo direto com o Bolívar, marcado para quinta-feira, às 21h, no Allianz Parque. Ambos somam 12 pontos e já estão classificados.