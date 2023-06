EUA impõe sanções a quatro empresas e um indivíduo ligados ao grupo russo Wagner

27/06/2023 | 19:11



Quatro novas empresas e um indivíduo ligados ao grupo paramilitar russo Wagner foram alvos de sanções pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (Ofac, na sigla em inglês) do Departamento do Tesouro dos EUA.

As entidades sancionadas, que são empresas na República Centro-Africana, Emirados Árabes Unidos e Rússia se envolveram em negociações de ouro para financiar o grupo Wagner e seu fundador Yevgeniy Prigozhin. A captação de recursos permitia sustentar e expandir as forças armadas do grupo na Ucrânia e na África. O indivíduo sancionado, Andrey Nikolayevich Ivanov, era peça-chave para as atividades militares do grupo no Mali.

Com a sanção, todas as propriedades e participações nos EUA dos sancionados estão bloqueadas e devem ser relatadas ao Ofac. Os EUA já haviam sancionado outras entidades e indivíduos ligados ao grupo militar.