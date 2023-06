Mel Maia surge pela primeira vez ao lado de Mc Daniel e reafirma amizade: 'Meu best'

27/06/2023 | 18:45



Mel Maia e MC Daniel surgem pela primeira vez juntos após o término do namoro, no início deste mês, e surpreende os fãs tanto da atriz quanto do cantor.

Em um vídeo publicado no TikTok na última segunda-feira, 26, o ex-casal aparece lado a lado dentro de um carro, em clima de amizade e descontração.

Na legenda, a atriz que está no ar na novela Vai na Fé, da TV Globo, garante que os dois são amigos, apesar do fim do relacionamento um pouco conturbado, após seis meses juntos.

"Eu e meu best (melhor amigo), que é meu ex, me mostrando todas as tentativas das talaricas (pessoas que querem o/a parceiro/a do outro)", escreveu a atriz, que aparece rindo e fazendo cara de espanto.

No dia 23, Mel Maia causou comoção nas redes sociais após publicar um compilado de vídeos de momentos especiais com amigos e incluir MC Daniel nos registros.

"You make my life happier (Vocês fazem a minha vida mais feliz)", declarou a atriz, na legenda do post no Instagram. O funkeiro respondeu em seguida, nos comentários da publicação: "Igualmente, pequena".