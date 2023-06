Alonso acredita em bom desempenho da Aston Martin na Áustria, mas lamenta formato sprint

27/06/2023 | 15:44



Com o baixo desempenho de Sergio Pérez nas últimas três etapas da Fórmula 1, Fernando Alonso aparece como o principal desafiante a Max Verstappen no GP da Áustria, no fim de semana. O próprio piloto espanhol acredita que pode diminuir a diferença para o holandês da Red Bull e se mostrou satisfeito com as recentes atualizações da Aston Martin.

No entanto, a corrida sprint parece não agradar o bicampeão mundial de Fórmula 1. Alonso esperava ter mais treinos livres para se acostumar com as atualizações da sua equipe.

"O circuito será bom e talvez possamos ver uma melhora para o novo pacote que temos, mas um final de semana com sprint não será o ideal. Queríamos de ter mais tempo na pista com nosso carro atualizado para entender e otimizar o que temos em mãos. Na Áustria, teremos apenas o primeiro treino livre", disse Alonso.

Além da Aston Martin, o espanhol acredita que a Ferrari também poderá ter um bom ritmo em uma corrida com longas retas e curvas curtas. No ano passado, Charles Leclerc levou a melhor e conquistou o Grande Prêmio, que já foi vencido por Verstappen em três oportunidades (2018, 2019 e 2021).

O diretor técnico da Aston Martin, Dan Fallows, também explicou sobre as novas atualizações e se mostrou satisfeito com o que Fernando Alonso vem apresentando durante a temporada.

"Acho que o foco principal é colocar mais desempenho no carro em geral, mas vimos nos últimos eventos que nosso carro tem alguns circuitos que se adaptam mais a ele e alguns circuitos que não são tão adequados. Então, procuramos nos concentrar em ampliar a janela operacional do carro, e é nisso que estamos focados com essas atualizações", afirmou.

O primeiro treino livre para o GP da Áustria acontecerá nesta sexta-feira, às 8h30 (horário de Brasília). A classificação para a corrida será às 12h.