Leandra Leal confirma filme de Cheias de Charme com Empreguetes

27/06/2023 | 15:11



Se você foi marcado pela novela Cheias de Charme, em especial as Empreguetes, pode ser que você tenha a oportunidade de matar a saudade do trio de domésticas que se tornaram cantoras de sucesso. Em uma conversa com a Folha de São Paulo, Leandra Leal falou sobre as reuniões com o elenco e a produção da novela.

Mas, não foi só sobre um possível comeback que todos eles conversaram. Segundo a atriz, a ideia é produzir um filme para mostrar mais sobre a vida - e as dificuldades - de Maria da Penha, Maria do Rosário e Maria Aparecida, interpretadas, respectivamente, por Taís Araújo, Leandra Leal e Isabelle Drummond.

- A gente está estruturando tudo para fazer o filme, desenvolvendo e tentando vender. A gente quer que isso aconteça, quer reencontrar essas personagens. É uma novela que, dez anos depois, ainda é muito falada.

Além de relembrar que a novela de 2012 ainda faz muito sucesso nas redes sociais, Leandra brincou que vai precisar de aulas de canto para conseguir se apresentar com as Empreguetes:

- Lá vou eu voltar a fazer aula de canto.

Vale lembrar que os rumores sobre a produção do filme surgiram em setembro de 2022. Em outubro do mesmo ano, Taís Araújo publicou uma foto com Leandra, Isabelle Drummond, Cláudia Abreu, a vilã da trama, e escreveu:

A gente segue no desejo e no trabalho pra acontecer nosso filme com essas personagens que a gente ama. Nessa foto está parte do elenco, diretora e autores? Meu coração quentinho e querendo muito reviver essa história com vocês!