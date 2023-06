Pedro Scooby revela que médico português recomendou aborto de sua filha com Cintia Dicker

27/06/2023 | 15:11



Pedro Scooby participou do podcast Inteligência Ltda e abriu o jogo sobre diversos assuntos, incluindo o nascimento de sua quarta filha, Aurora, fruto do casamento com a modelo Cintia Dicker. A bebê, vale pontuar, nasceu em dezembro de 2022.

Durante a conversa, o surfista foi questionado sobre a decisão de voltar ao Brasil e acabou revelando que o motivo foi a herdeira. Segundo ele, um médico português recomendou que Cintia realizasse o aborto da bebê devido a uma má-formação congênita. Para quem não sabe, Aurora foi diagnosticada com gastrosquise, uma condição que faz com que o intestino cresça para fora do corpo do bebê.

- A gota d?água foi quando a minha filha, que nasceu agora em dezembro (a gente estava planejando de ela nascer lá), e aí ela nasceu com uma má-formação, e em um dos médicos que a gente foi lá, o médico meio que indicou que ela, a minha esposa, tirasse a minha filha. Lá tem uma indicação assim, quando nasce com alguma má-formação, alguma doença, não estou falando a coisa mais certa do mundo, mas foi o que me disseram para aliviar a culpa, que geralmente na Europa eles indicam tirar o bebê quando nasce com alguma má-formação, doença.

Scooby então contou que ele e a esposa foram atrás de opiniões de médicos brasileiros e chegaram a receber conselhos de Paulo André:

- E aí a médica da minha mulher aqui no Brasil falou esquece isso? Por sorte o filho do PA teve [a mesma doença], foi meu parceiro lá de BBB, ele falou: Não, cara, meu filho vive super normal, ele operou, deu tudo certo. A gente viu os maiores especialistas no Brasil, de última hora fechamos tudo, me mudei, dei quase minha casa toda, todos os amigos que precisavam de coisa lá em Portugal, fizemos umas sete malas e voltamos para o Brasil.

