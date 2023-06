Kate Middleton visita projeto que cuida de mães e crianças em sistema de justiça (e toma atitude inesperada!)

27/06/2023 | 15:10



Nesta terça-feira, dia 27, Kate Middleton, de 41 anos de idade, visitou a Hope Street, em Southampton, na Inglaterra. A visita foi para inaugurar o espaço que foi construído em parceria com a One Smal Thing, uma instituição de caridade que visa melhorar o sistema de justiça para mulheres e crianças.

A iniciativa é a primeira desse tipo no Reino Unido e serve para assegurar as crianças de permanecerem em locais seguros e com apoio direcionado junto de suas mães.

Em comunicado, o Palácio de Kensington disse que:

A Hope Street oferece uma alternativa comunitária para mulheres que, de outra forma, seriam presas desnecessariamente devido à falta de acomodações seguras ou preocupações com seu bem-estar. O piloto visa demonstrar como uma abordagem compassiva e solidária em relação às mulheres no sistema de justiça pode ter um impacto transformador e melhorar os resultados para a sociedade, fornecendo um plano que pode ser ampliado em todo o país.

A princesa Kate visitou as novas instalações para conhecer mais sobre o projeto, além de passar um tempo com a equipe e parceiros que ajudaram o programa. A Hope Street impedirá os traumas vividos por mães e filhos no sistema da justiça.

Apesar de não ser usual, já que membros da realeza não podem dar autógrafos, de acordo com a People a Princesa de Gales teve uma atitude inesperada e deixou uma mensagem manuscrita em um bilhete que foi pendurado na Árvore da Esperança do projeto. Na mensagem está escrito:

Eu vejo você e estou com você. Boa sorte em tudo o que está por vir, Catherine.

Fofo, né?