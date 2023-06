Kylie Jenner altera oficialmente o nome do filho de 16 meses de Wolf para Aire!

27/06/2023 | 15:10



Novidade na área na família Kardashian-Jenner! Na última quinta-feira dia 22, a estrela de TV Kylie Jenner recebeu o aval da Justiça norte-americana para alterar o nome de seu filho de 16 meses. A integrante de Keeping Up with the Kardashians, juntamente com seu ex-parceiro Travis Scott, decidiu trocar o nome de seu filho de Wolf Jacques para Aire Webster, conforme confirmado por documentos judiciais obtidos pela People.

A empresária de 25 anos de idade e o rapper de 32 deram as boas-vindas ao filho em 2 de fevereiro de 2022, inicialmente nomeando-o de Wolf Jacques. No entanto, o nome teve vida curta, pois Kylie compartilhou em sua história do Instagram em março de 2022 que seu pequeno não é mais Wolf. A mudança repentina deixou os fãs intrigados e curiosos sobre a razão por trás da decisão.

- Realmente não sentimos que combinava com ele. Só queria compartilhar porque continuo vendo Wolf em todos os lugares.

A Kardashian finalmente revelou o novo nome de seu filho, Aire, em uma cativante postagem no Instagram em janeiro. Ela acompanhou a revelação com uma legenda que simplesmente dizia AIRE, seguida de um emoji de coração, o que deixou os seguidores especulando sobre o significado do nome único. De acordo com uma fonte interna da People, o nome Aire é dito para simbolizar o Leão de Deus, adicionando um elemento de realeza à identidade da criança.

Desde então, os fãs estão ansiosos para saber a pronúncia correta do nome. Em resposta a uma pergunta de uma página de fãs, Kylie esclareceu que se pronuncia AIR, pondo fim a qualquer confusão.

A jovem mãe recentemente compartilhou um adorável vídeo no TikTok em que ela passeava com Aire sob o sol. O vídeo capturou um momento emocionante do vínculo entre mãe e filho, enquanto Kylie e Aire caminhavam por um jardim repleto de flores vibrantes.

Esta última atualização vem logo após a homenagem de Kylie no Dia das Mães, onde ela presenteou seus seguidores com fotos inéditas tanto de Aire quanto de sua filha mais velha, Stormi. A emocionante postagem no Instagram mostrou a alegria da maternidade e incluiu fotos íntimas de Kylie durante suas gestações, bem como uma imagem fofíssima de Stormi alimentando seu irmãozinho.

Kylie Jenner sempre consegue manter os fãs em suspense, seja através de seu império de beleza em constante evolução ou de sua vida pessoal. Com a mudança inesperada do nome de seu filho de Wolf para Aire, ela continua a mostrar que não tem medo de tomar decisões audaciosas. À medida que a dinastia Kardashian-Jenner se expande, uma coisa é certa: o mundo estará ansioso por mais surpresas desta família influente.