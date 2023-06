Hotéis na Argentina – 4 opções de Córdoba a Puerto Iguazu

Redação

Do Rota de Férias



27/06/2023 | 13:56



Quem procura por hotéis na Argentina encontra boas opções nas mais variadas províncias do país. Em Buenos Aires, por exemplo, a oferta é ampla, mas vale a pena explorar não apenas a capital, e sim todo o estado, onde também há destinos incríveis.

Já Córdoba, outro destino argentino que atrai cada vez mais brasileiros, reúne alguns hotéis dos sonhos. E quem vai à Foz do Iguaçu e quiser se hospedar do outro lado da fronteira para ver de perto a Garganta do Diabo, em Puerto Iguazu, também encontra boas opções – assim como ocorre com as hospedagens do lado brasileiro das Cataratas do Iguaçu.

Seguro viagem América do Sul – Acesse o comparador online e use o cupom ROTADEFERIAS15 para ganhar 15% de desconto.

Hotéis na Argentina

Confira quatro hotéis na Argentina que valem ser considerados na hora de visitar Buenos Aires, Córdoba e Puerto Iguazu.

Estância La Sistina – Província de Buenos Aires

Divulgação La Sistina

No município de Guaminí, em Laguna del Monte, a 489 km de Buenos Aires, encontra-se o mágico La Sistina. Este refúgio garante aos hóspedes 100% de descanso, conforto e tranquilidade, proporcionando um espaço para renovar completamente as energias e vivenciar a verdadeira harmonia em contato com a natureza.

O estabelecimento dispõe de um sobrado de dois andares com sete quartos confortáveis, sala de estar cercada de janelas com vista para a lagoa, piscina e parque.

Além do merecido descanso, os hóspedes podem desfrutar de uma variedade de atividades que permitem desfrutar plenamente de sua estadia em La Sistina, como passeios de barco ou caiaque, esqui aquático e wakeboard, kitesurf, safáris fotográficos, caminhadas, passeios de bicicleta ou corridas, pesca, fogueiras e degustação de vinhos.

A proposta gastronômica é pensada para transmitir ao hóspede os sabores e a essência da ilha.

Ver preços e avaliações

—

Azur Real Boutique Hotel – Córdoba

Divulgação Azur Real Boutique Hotel

O Azur é um hotel-butique que se orgulha de oferecer autenticidade e excelência em hospitalidade, proporcionando aos hóspedes a sensação de estar em casa com todos os serviços de um hotel cinco estrelas.

Com localização estratégica no centro histórico de Córdoba, próximo a mosteiros, igrejas, museus, parques, praças, catedrais e até a prefeitura, é uma excelente opção de hospedagem para quem quer aproveitar o que a cidade tem a oferecer. Güemes, o bairro da moda da capital, está a apenas 10 quarteirões de distância, enquanto os principais vales montanhosos ficam a cerca de 30 minutos de carro.

O Azur dispõe de 16 quartos espaçosos e confortáveis, mas a verdadeira joia do hotel é a área dos antigos Baños de Azur, que oferece uma experiência de relaxamento e bem-estar. Além disso, os hóspedes podem desfrutar de massagens, tratamentos e rituais no SPA, ou experimentar a gastronomia de Bruma, que utiliza produtos sazonais em suas receitas.

Ver preços e avaliações

—

Pousada La Matilde – Traslasierras, Córdoba

Divulgação La Matilde

Localizado na região de Traslasierras, em Córdoba, o La Matilde oferece uma ampla variedade de serviços e atividades para os hóspedes. Com duas salas de estar espaçosas, lareira, restaurante, adega, sala de piano, galerias exteriores e uma piscina com solário, o hotel é um refúgio de tranquilidade e paz.

A horta orgânica e biodinâmica, o rebanho de cavalos criollos, a quadra de bocha, o espaço de oração e o jardim são outras atrações do hotel. Os pratos requintados do restaurante são preparados com produtos frescos e servidos com uma vista incrível do vale.

Os hóspedes podem desfrutar de momentos de leitura e lazer nas espaçosas salas de estar, que contam com livros temáticos e jogos de tabuleiro. Além disso, o hotel oferece diversas atividades (com custo adicional), incluindo degustações de vinhos orgânicos e biodinâmicos Finca La Matilde, massagens terapêuticas, equitação guiada, tiro com arco, ioga, reconhecimento da flora autóctone e oficina de panificação.

Ver preços e avaliações

—

Los Suites Iguazú – Puerto Iguazu, Misiones

Divulgação Piscina do Loi Suites Iguazu

Localizado em meio à selva, pertinho do lado argentino das Cataratas do Iguaçú, o Loi Suites Iguazú convida os hóspedes a se conectarem com a natureza, oferecendo uma ampla variedade de atividades para toda a família, como clube infantil e jantares temáticos. As piscinas do hotel, cercadas por vegetação intensa, são uma atração imperdível para os viajantes e um verdadeiro cartão postal.

Ao atravessar as pontes suspensas que levam aos quartos, a intensa vegetação e os sons da floresta transportam os hóspedes para um ambiente totalmente diferente, onde o objetivo principal é relaxar e desfrutar da estadia.

Além disso, o Loi Suites Iguazú oferece uma experiência completa, com rica gastronomia local, SPA, salão de jogos e um tiki bar ao lado da piscina. Para os amantes de atividades físicas, o hotel dispõe de ginásio e parque infantil, enquanto as trilhas ao redor permitem explorar a selva de maneira única.

Ver preços e avaliações

—