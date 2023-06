Ator que interpretou tataravô da mulher de CEO da OceanGate em Titanic morre aos 94 anos

27/06/2023 | 13:43



Na última quarta-feira, dia 21, o ator Lew Palter morreu, aos 94 anos, em decorrência de um câncer no pulmão. A informação foi confirmada pela família nesta segunda-feira, 26, à revista Hollywood Reporter. Palter ficou conhecido por interpretar o milionário Isidor Straus, no filme Titanic, protagonizando uma das cenas mais emocionantes do longa.

No trama, o personagem é visto abraçando a atriz que interpreta sua mulher, Ida Straus, em uma cama enquanto as águas congelantes do Oceano Atlântico invadiam a cabine de primeira classe do casal. Em uma cena deletada do longa, é possível ver que Ida se recusa a embarcar em um dos botes salva-vidas e deixar o seu marido para trás. Na vida real, os dois morreram, juntos, no naufrágio do RMS Titanic em 15 de abril de 1912.

Além desse icônico papel, Palter foi professor de atuação na Califórnia Institute of the Arts, entre 1971 e 2013. Ele ensinou estrelas como Ed Harris, Don Cheadle e Cecily Strong.

Coincidências

O longa do diretor James Cameron voltou a ficar nos holofotes devido à tragédia com o submarino da empresa OceanGate, do empresário americano Stockton Rush. Rush desenvolveu um submersível com a promessa de realizar uma expedição até os destroços do Titanic.

A viagem, como ele mesmo estava ciente, era perigosa e arriscada. Mesmo assim, ele e outros quatro tripulantes embarcaram na aventura. O submersível não aguentou à pressão da água e implodiu. Todos que estavam a bordo morreram.

A morte dos tripulantes do submersível e a brilhante interpretação de Lew Palter em Titanic, no entanto, não são as únicas coincidências com o filme. O CEO da companhia era casado com Wendy Rush, tataraneta de Isidor Straus.

Sua página no LinkedIn diz que ela participou de três expedições da OceanGate aos destroços do Titanic nos últimos dois anos; que ela atua como diretora de comunicação da empresa; e que ela é integrante do conselho da fundação de caridade da empresa.