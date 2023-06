Onça é capturada em condomínio das estrelas do sertanejo em Goiânia

27/06/2023 | 13:32



Técnicos do Ibama, do Zoológico de Goiânia e uma equipe do Corpo de Bombeiros capturaram na manhã desta terça-feira, 27, uma onça parda de aproximadamente 2 anos de idade dentro de uma casa no Aldeia do Vale, condomínio de luxo em Goiânia onde moram o cantor Leonardo, Zé Felipe e a influenciadora Virgínia Fonseca e a dupla sertaneja Maiara e Maraísa.

O animal foi visto pelos seguranças do condomínio rondando a casa e entrando na varanda do imóvel, onde os bombeiros a contiveram usando uma tela de segurança. "Exatamente para isolar o local e, caso ela tentasse sair, se embaraçaria na rede", explicou o tenente do Corpo de Bombeiros João Pedro Luczinski da Rocha.

A captura foi feita depois que um médico do zoológico fez a sedação da onça, que não tinha ferimentos e pesava cerca de 40 quilos, segundo o tenente Rocha. De acordo com ele, a invasão de imóveis por felinos de grande porte é rara em Goiânia.

A onça foi encaminhada ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) do Ibama, onde passará por triagem e será encaminhada a uma área segura.