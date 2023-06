Os irmãos Bill e Alexander Skarsgard estão sendo cotados para interpretar Lex Luthor em Superman: Legacy

27/06/2023 | 13:11



O elenco de Superman: Legacy, filme inaugural dos novos chefes da DC Studios James Gunn e Peter Safran, ainda está sendo decidido e os fãs estão ansiosos para saber quais serão os atores escolhidos. Segundo informações do The Hollywood Reporter, os testes de tela teriam sido realizados no dia 17 de junho e o processo está sendo mantido sobre sigilo. No entanto, alguns detalhes vazaram.

Fontes revelaram que James Gunn reuniu três atores e três atrizes para Superman e Lois Lane. No primeiro dia de testes, os artistas teriam sido vistos nas seguintes duplas predeterminadas: Nicholas Hoult e Rachel Brosnahan; Tom Brittney e Phoebe Dynevor; e David Corenswet e Emma Mackey.

Os três astros seguiram para um segundo dia de testes de tela, desta vez usando o traje do super-herói, e contracenaram com Emma. No entanto, isso não garante que ela seja a favorita para o papel.

Alguns nomes também já estariam sendo cotados para interpretar o vilão Lex Luthor. Os irmãos Alexander e Bill Skarsgard supostamente foram mencionados. No entanto, nenhuma decisão foi tomada e ainda há mais personagens para serem decididos.