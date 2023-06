Naiumi Goldoni é detonada na web após reclamar de nome escolhido por Neymar Jr. e Bruna Biancardi para filha

27/06/2023 | 13:10



A pequena ainda nem nasceu e já está causando um bafafá na web! Desde que anunciou o nome de sua futura filha, Neymar Jr. e Bruna Biancardi estão recebendo vários comentários sobre a escolha e dessa vez foi o momento de Naiumi Goldoni, atriz de Chiquititas.

Na última segunda-feira, dia 26, a artista usou o Instagram para publicar um vídeo brincando com o fato de sua filha também se chamar Mavie, que traduzido do francês significa minha vida. No registro, Naiumi diz que pensou muito durante a gravidez antes de escolher o nome e queria um que fosse forte e pouco usado pelas pessoas.

Eu feliz da vida que tinha escolhido nomes pouco usuais no Brasil. (Gosto pessoal, nada contra), mas agora Maviezoca vai ser uma entre milhões de meninas registradas como Mavie nos próximos anos.

Mas é claro que algumas pessoas não gostaram nem um pouco da suposta brincadeirinha feita pela atriz, né? Na sessão de comentários, alguns seguidores e fãs do Neymar não pouparam palavras para criticar Naiumi:

A pessoa pegando o engajamento do filho do Neymar para vender livro de pseudoautoajuda... As táticas de marketing de vocês são criativas.

Você registrou direitos autorais do nome?

Como não ficou famosa como atriz, pois até hoje em sua biografia consta uma participação como dublê de figurante em uma novela da Record, juro pra vocês! Nunca tinha ouvido falar da ilustre atriz desconhecida, que hoje atua mais como blogueira, e que encontrou essa mediocridade e hipocrisia desnecessária para tentar voltar aos holofotes questionando o Neymar e a mãe Maíra Cardi sobre a escolha da filha ter sido Mavie, como se o nome fosse exclusividade dela.

Já patenteou?