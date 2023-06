Jennifer Lawrence quebra o silêncio e fala sobre suposto affair que viveu com Liam Hemsworth

27/06/2023 | 13:10



Lembra que um tempo atrás surgiram rumores de que Jennifer Lawrence teria vivido um affair com Liam Hemsworth? Pois na última segunda-feira, dia 26, a atriz participou do programa Watch What Happens Live, com o apresentador Andy Cohen, e respondeu à pergunta que todos nós sempre quisemos saber: se eles haviam mesmo tido um caso enquanto ele ainda era casado com Miley Cyrus.

As especulações surgiram após o videoclipe da música Flowers, gravado por Miley Cyrus, que seria uma indireta a uma suposta traição do ator.

- Não é verdade. Boato total. Todos nós sabemos que nos beijamos apenas uma vez e foi anos depois que eles terminaram, então presumi que fosse uma coincidência, disse Jennifer, durante o programa.

A atriz assumiu no próprio Watch What Happens Live, em 2015, que ela e Hemsworth haviam se beijado fora das câmeras.

- Liam e eu crescemos juntos. Liam é muito gostoso. O que você teria feito?, disse Jennifer rindo.

Jennifer ainda falou sobre os rumores que vê na internet e que fica tentada a enviar um tweet sobre as notícias sobre ela. Apesar disso, ela não mantém seu próprio Twitter ou Instagram.

- Se cinco pessoas em uma festa pensam que você dormiu com o namorado de alguém, é realmente perturbador, disse Jennifer.

- E então você multiplica por, eu não sou boa em matemática, oito bilhões, revelou a atriz, se referindo aos números de suas redes sociais.

Lembrando que alguns fãs apontaram semelhanças entre o vestido usado por Miley Cyrus no vídeo de Flowers, que, justamente, era a mesma cor utilizada no vestido de Jennifer durante a estreia de Jogos Vorazes em 2012, onde a atriz foi acompanhada por Liam.

Apesar de Miley nunca ter falado publicamente sobre Jennifer, alguns fãs acreditam que ela tenha jogado uma indireta sobre os rumores da época.