Compadre Washington passa mal em cima do trio-elétrico do É o Tchan

27/06/2023 | 12:10



Compadre Washington se sentiu indisposto enquanto se apresentava no trio-elétrico do É o Tchan na última segunda-feira, dia 26. O cantor precisou parar a apresentação, que seguiu apenas com Beto Jamaica, para ir ao Hospital Municipal Albino Leitão. Nesta terça-feira, dia 27, ele foi transferido para o Hospital Mater Dei, em Salvador.

Em comunicado, divulgado nas redes sociais, a equipe do cantor se pronunciou sobre o caso. Eles ainda afirmaram que Washington irá passar por uma série de exames para tentar identificar a causa dos sintomas.

Ao puxar o trio no Arrastão dos Ambulantes, na cidade de São Sebastião do Passé, o cantor Compadre Washington, sentiu um desconforto na região abdominal e, imediatamente, foi levado para o hospital Municipal Albino Leitão, onde teve um excelente atendimento pela equipe médica. O artista foi transferido para o Hospital Mater Dei, em Salvador; e passará por uma bateria de exames, para verificar seu atual quadro.

