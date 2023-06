John French e Helena Domingues. Helena e Milton Saldanha. Em pauta, a história do Grande ABC. São belas visões do movimento social... ...que é tão rico na nossa região.

Ademir Medici

John French escreveu “Lula e a política da astúcia: de metalúrgico a presidente do Brasil”, lançado em inglês em 2020, e em português em 2022 (Expressão Popular, Fundação Perseu Abramo).

Maria Helena Domingues é autora do livro “Um Povo Amanhece – Diadema, a primeira administração do PT”, lançado este ano.

French quis adquirir o livro de Helena, e se encontraram no Banco de Dados do Diário.

Quase ao mesmo tempo, Milton Saldanha comentava o livro da Helena, fazendo recordar o tempo em que trabalharam juntos na Redação do Diário.

“Um povo amanhece”

Texto: Milton Saldanha

Recebi o livro sobre a primeira administração do PT, em Diadema, escrito pela jornalista Maria Helena Domingues. E já estou na metade da leitura, de um volume de 172 páginas.

Livro bom é assim, a gente devora.

Neste caso, tenho bons motivos. A autora e eu éramos colegas na redação do Diário do Grande ABC, no início dos anos 1980, quando o PT conquistou seu primeiro posto executivo no Brasil, a Prefeitura de Diadema.

Helena conta em detalhes como governou o metalúrgico Gilson Menezes, que assumiu em 1983 a administração de uma cidade repleta de problemas e com poucos recursos para resolvê-los, sem contar com apoio estadual e federal: não havia interesse em dar força a um governo do PT que poderia se tornar vitrine do partido.

Mesmo assim, com limitações e falta de experiência, Gilson fez uma administração excelente, como mostra a autora, com grande fartura de detalhes. Um grande trabalho jornalístico de apuração.

A originalidade da obra está nisso. Mostrar que um homem simples, peão de fábrica, fora do nicho dos políticos tradicionais, pode governar com sucesso movido pela vontade e determinação de fazer, aliando isso à honestidade.

A parte que já li traz um perfil rápido de Gilson, que liderou a greve na Scania, em São Bernardo, em 1978. Foi o movimento senha para a greve geral que em seguida se alastrou por todo o ABC, paralisando principalmente a indústria automobilística. Convém destacar que era ditadura e greves proibidas por lei.

O episódio projetou Gilson Menezes como líder trabalhista, com a coragem invulgar que o momento político exigia.

Depois de uma entrevista com Lula, sobre o personagem central do livro, Maria Helena Domingues nos brinda com uma verdadeira aula sobre a urbanização de favelas. Uma das principais obras da primeira administração petista.

As dificuldades são imensas e variadas, começando pela necessidade de envolver a comunidade. Por exemplo, convencer alguém, e são muitos, que seu barraco precisa ser removido para abertura de uma rua e obras de saneamento básico.

Sugiro que se esqueça o preconceito -- o livro não é um press release do PT -- e se busque em "Um povo amanhece", lindo título, lições de administração pública municipal inseridas numa outra época e realidade, mas que valem para sempre.

Crédito da foto 1 – Ricardo Hernandes

MOMENTO 1. Em 31 de dezembro de 1982, Ricardo Hernandes arma sua máquina na Redação do Diário e registra os jornalistas de plantão no último dia do ano; no oval, Milton Saldanha e Helena Domingues

Crédito da foto 2 – Projeto Memória

MOMENTO 2. Em 23 de junho de 2023, Jan e John French, com Helena, no Banco de Dados do Diário: historiador e jornalista trocam suas mais recentes obras

