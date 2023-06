Marina Silva: 'Este é o plano safra sustentável 1.0; teremos versão 1.1, 1.2, 1.3'

27/06/2023 | 11:56



A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, disse nesta terça-feira, 27, que o Plano Safra 2023/24 será o "plano sustentável 1.0" e que os próximos também terão esse apelo. Marina participou da cerimônia de lançamento do Plano Safra 2023/24 no Palácio do Planalto, em Brasília (DF). "Este é o plano safra sustentável 1.0; teremos versão 1.1, 1.2, 1.3", afirmou.

Ela enfatizou que a demanda por mais sustentabilidade na agricultura é uma tendência global. "O mundo caminha na direção da sustentabilidade, China, Canadá, União Europeia. Precisamos fortalecer a imagem da agricultura brasileira cada vez mais sustentável", disse.

Segundo a ministra do Meio Ambiente, o governo pretende transformar todo o plano safra em um plano de transição para a agricultura de baixo carbono e buscar o desmatamento zero.

"Sobre as áreas que podem ser desmatadas legalmente, haverá um trabalho de convencimento (junto aos produtores). Também estamos conversando com a União Europeia", disse Marina.

Participam da cerimônia o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o vice-presidente Geraldo Alckmin, a presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e ministros como Fernando Haddad (Fazenda), Carlos Fávaro (Agricultura), Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário), Marina Silva (Meio Ambiente) e Rui Costa (Casa Civil).