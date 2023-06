Palavra do Leitor

Da Redação



27/06/2023 | 11:46



Guerras

Guerras, infelizmente, são motivadas por disputas políticas e marcadas pela exposição das vidas dos combatentes, independentemente de suas vontades e ideologias, raça, cor, gênero etc. Naturalmente, os líderes, amparados constitucionalmente, deixam máculas de suas ações desastrosas para ambos os lados, independentemente das motivações que destroem vidas e estruturas comunitárias de ação social e habitação. Este não é poder, pois este só pertence ao Criador, que, naturalmente, condena este comportamento e trabalha pelo perdão aos envolvidos, dando-lhes a oportunidade do arrependimento, ação própria dos justos. Eu, como simples mortal, tenho como objetivo alertar a ambos os lados. Uma reflexão sobre suas posições como seres humanos, escolhidos por seu povo, como gestores supremos de seus países. Neste sentido, acredito que qualquer posição pacífica que encontrarem, com certeza demonstrará ao seu povo e ao mundo a maior grandeza ou virtude da humildade em reconhecer que o melhor caminho é a paz. E, com a paz, o apoio de todas as nações, com a reconstrução de todos os envolvidos atingidos pelas ações do conflito. A reconciliação é um ato de grandeza reconhecido pelo poder misterioso dos povos. Acredito que todo erro cometido tenha seus motivos. No entanto, o relacionamento com o perdão é, sem dúvida, um ato de grandeza e não de fraqueza. Hoje eu senti de verdade o quanto pequenos nós somos e dependentes da criação, que é um mistério. Imaginem se, repentinamente, faltar água e ar; quem sobreviverá? Isto é realmente poder que o Criador não usa contra seus inimigos.

Euclides Marchi - Santo André

Moradores de rua

Com 1.091 pessoas sobrevivendo em situação de rua, São Bernardo se coloca na quarta maior população nesta condição da Região Metropolitana (Setecidades, ontem). Viver na rua é sonhar, um dia, poder ter um espaço em uma favela (comunidade), passar por falta de absolutamente todas as necessidades básicas e prioritárias para um ser humano. São essas pessoas que vivem nas ruas, vielas, becos e calçadas em deplorável situação de ausência de dignidade e outros valores fundamentais para um vivente.Além de encarar fome, preconceitos, distanciamentos, resistências, pouco caso e até desumanidade. Estamos vivendo nos primeiros dias do inverno, estação que agride ainda mais essas pessoas carentes. Será que precisaremos nos deparar com a morte de alguns desses injustiçados sociais para começarmos a nos preocupar verdadeiramente e sair desse ócio de respeito, proatividade e humanidade? Ou será que temos que acreditar e ter esperanças, que o povo em situação de rua de nossas sete cidades só serão ouvidos e principalmente cuidados nos próximos tempos de urnas e eleições?

Cecél Garcia - Santo André

Atos terroristas

A CPMI de 8 de Janeiro em curso no Congresso me fez recordar do filme Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado, quando, após cometerem e ocultarem um crime, quatro amigos recebem uma carta dizendo-lhe que seu crime foi visto. Parece que esse mesmo enredo ocorreu quando uma empresa jornalística americana divulgou imagens comprometedoras de pessoas ligadas ao atual governo dentro do Palácio da Alvorada, facilitando a entrada dos vândalos depredadores. Ao que tudo indica, o governo do Tio Sam deu uma enquadrada no descondenado dizendo: “Nós sabemos o que vocês fizeram em Oito de Janeiro”. Aguardemos cenas dos próximos capítulos.

Vanderlei Retondo - Santo André

Torcedores

E o Palmeiras, hein? Tinha torcedor – e torcedora – que aparecia aqui dia sim e o outro também, mas foi só o time tomar duas cacetadas no Brasileirão que desapareceu...

José Cardoso - São Caetano