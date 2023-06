Ibovespa retoma realização de lucros e opera em queda moderada

27/06/2023 | 11:40



Depois de ter subido ate 0,82% nos primeiros minutos de negociação, o Ibovespa perdeu sustentação e passou a operar em queda moderada na manhã desta terça-feira, 27. O movimento começou principalmente com a perda de fôlego das ações da Petrobras, que se estendeu aos papéis do setor financeiro e de consumo.

Segundo as análises nas mesas de negociação, a ata mais suave do Comitê de Política Monetária (Copom) já estaria em boa parte precificada e teve efeito limitado sobre as ações, que retomaram os ajustes da segunda-feira.

Para Gabriel Mota, analista da Manchester, a ata do Copom mostrou consolidação da expectativa de corte de juros a partir de agosto, o que levou algumas casas de análise a alterar expectativas para a taxa Selic. Com isso, afirma, o que se vê são ajustes em papéis que já vinham operando com maior valorização nas últimas semanas.

A avaliação é compartilhada por Paulo Ricardo dos Santos, assessor da Blue3 Investimentos. "O Ibovespa operando na região próxima dos 120 mil pontos, com altas em nove semanas consecutivas, mostra que há espaço para uma correção. Mas é uma correção em um ambiente favorável, principalmente levando-se em conta o IPCA-15 perto da estabilidade", afirma.

Às 11h30, o Ibovespa tinha baixa de 0,38%, aos 117.795,97 pontos.