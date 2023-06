O silêncio de André Sicco

Da Redação



27/06/2023 | 11:42



Se já era triste São Bernardo deter o posto de cidade com maior população em situação de rua do Grande ABC – e o quarto da Região Metropolitana, que tem 39 municípios, atrás apenas da Capital, de Guarulhos e Osasco –, imagine-se então quando se leva em consideração a denúncia da Coordenação Regional do Movimento Nacional da População de Rua, de que os números oficiais estão subnotificados! A entidade diz que, na verdade, são 1.305 os indivíduos que vivem nas vias e nos logradouros públicos da cidade. A quantidade reportada anteriormente, de 1.091, só levaria em conta estatísticas colhidas na área central e seu entorno. Questionado sobre a distorção, o governo respondeu com o silêncio.

Reportagem desta edição do Diário, baseada na atuação de Thiago da Silva Quintanilha, coordenador regional do movimento, mostra que o número correto de pessoas vivendo nas ruas de São Bernardo pode ser 19,6% maior do que o registrado no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais), que é o parâmetro oficial utilizado pelos gestores públicos. De acordo com o ativista, a maioria dessa população não está no CadÚnico, cuja contagem seria feita apenas na região central e bairros adjacentes. Deste modo, o mapeamento tornaria invisível aos olhos da administração são-bernardense quem perambula por localidades mais periféricas, exatamente onde a vulnerabilidade é maior.

A divergência entre números oficiais e os da entidade, infelizmente, não pode ser discutida com a Secretaria de Assistência Social de São Bernardo, gerida por André Sicco há um ano e meio. É que o responsável pela Pasta simplesmente ignora as tentativas de diálogo com a sociedade civil organizada, reproduzindo, aliás, comportamento dos demais departamentos do governo de Orlando Morando (PSDB). Com isso, resta, sem contestação, montanha de denúncias de que não existem políticas públicas e serviços voltados para assistência da população em situação de rua em desenvolvimento no município – e que o silêncio adotado pela administração faz crer que seja verdade!