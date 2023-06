Ativista diz que dados da população de rua de São Bernardo são subnotificados

Da Redação



27/06/2023 | 10:16



O número de pessoas vivendo em situação de rua em São Bernardo pode ser 19,6% maior do que o registrado no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais), conforme acredita o ativista da região, Thiago da Silva Quintanilha.

O coordenador regional do Movimento Nacional da População de Rua, aponta que, atualmente, 1.305 indivíduos vivem nessas condições no município, enquanto o sistema do governo federal contabilizou 1.091 pessoas no mês de maio. Levando em consideração as informações disponíveis no CadÚnico, São Bernardo tem a quarta maior população de rua da Região Metropolitana de São Paulo, e fica atrás apenas da Capital (52.119), Guarulhos (1.145) e Osasco (1.122).

“A maioria dessa população não está cadastrada no CadÚnico. A contagem que é feita identifica as pessoas apenas em torno da região central e dos bairros vizinhos, sendo que tem pessoas vivendo em bairros mais afastados da cidade. Além disso, tem também as pessoas que chegam a São Bernardo, mas estão cadastradas em outros estados ou municípios”, diz Quintanilha. A entidade entrega todo domingo cerca de 250 marmitas para pessoas de rua em diferentes locais.

O coordenador conta, com base em relatos, que as pessoas escolhem viver em pontos mais afastados do centro por conta das ações da Prefeitura, como a retirada forçada de pertences.

“Na região central as equipes levam todos os objetos das pessoas, como cobertores, roupas, carrinhos, o que for. Ninguém quer ficar por lá, sem contar os pedregulhos instalados embaixo de viadutos para impedir que essas pessoas fiquem nesses espaços, mesmo com a Lei Padre Júlio Lancellotti, que proíbe esta prática”, pontua o ativista.

Em janeiro deste ano, o Diário mostrou que o município mantém locais com arquitetura hostil. Os elevados Estaiado Robert Kennedy e da Avenida Brigadeiro Faria Lima, próximo ao Viaduto Padre Fiorente Elena, possuem diversas pedras instaladas, situação que dificulta o acesso das pessoas aos espaços.

SEM RESPOSTA

Procurada, a Prefeitura de São Bernardo não respondeu sobre as ações que têm realizado para tentar mitigar o problema. O Diário também solicitou entrevista com o secretário de Assistência Social, André Sicco, que preferiu não se manifestar.

Quintanilha alega que os movimentos sociais da região também não conseguem retorno da administração. “Desde 2016 tentamos diálogo com o Paço, mas sem sucesso”.

Para discutir o assunto, os movimentos sociais da região organizaram uma audiência pública, marcada para amanhã. No encontro será debatido a violação de direitos da população em situação de rua no município. Está confirmada a presença de representantes da Defensoria Pública do Estado, parlamentares e do padre Julio Lancellotti.