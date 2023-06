Bia Haddad sofre, mas vence de virada na estreia em torneio preparatório para Wimbledon

27/06/2023 | 10:12



A brasileira Beatriz Haddad Maia estreou com vitória no Torneio de Eastbourne, na Inglaterra, nesta terça-feira. A tenista número 13 do mundo sofreu, mas voltou a vencer a checa Marie Bouzkova de virada, em sua preparação para Wimbledon, que começa na semana que vem. Bia vinha de um desconforto no joelho direito, que a fez desistir de Birmingham, na semana passada.

Sem mostrar sinais de dores ou desconforto, Bia superou a adversária, atual 32ª do mundo, por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/3 e 7/6 (7/3), em 2h38min de duelo. Foi a terceira vitória da brasileira em três confrontos com Bouzkova. Em todos, Bia venceu de virada, após perder o primeiro set.

A nova vitória garantiu a brasileira nas oitavas de final. Sua adversária será a vencedora do confronto entre a croata Petra Martic e a local Katie Boulter. Em Eastbourne, Bia defende a semifinal, fase que alcançou na temporada passada. Se atingir a final, voltará ao Top 10, que deixou na atualização desta segunda por não ter defendido os pontos de Birmingham.

Ela desistiu da competição britânica, disputada na semana passada, por causa de um desconforto atrás do joelho direito, sentido em sua estreia no Torneio de Nottingham, também na Inglaterra, na semana anterior. Por precaução, ela decidiu se concentrar nos treinos, saindo da chave de Birmingham, onde havia sido a campeã em 2022. Seu foco é Wimbledon, terceiro Grand Slam da temporada, que começa na segunda-feira.

Para vencer sua primeira partida na grama neste ano, Bia precisou superar a irregularidade e o forte vento no set inicial. Sem se abalar com o revés no início do jogo, ela reagiu a partir da segunda parcial e ganhou confiança aos poucos para superar a adversária checa num equilibrado terceiro set.

Bia chegou a desperdiçar boas oportunidades no saque da rival e também salvou dois break points. Sem quebras, o set foi decidido no tie-break, quando a brasileira cresceu em quadra, abriu boa vantagem e ainda viu Bouzkova salvar um match point antes de sacramentar a vitória.

Bia exibiu precisão e eficiência na partida. Ela obteve três quebras de saque nas três chances que teve. Já a checa obteve o mesmo número de quebras em sete oportunidades.