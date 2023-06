Infinix HOT 30i: smartphone intermediário chega por R$ 1.170

Da Redação

A Infinix lançou no Brasil o smartphone HOT 30i. O modelo intermediário chega às prateleiras com 8GB de RAM (que podem ser estendidos para 16GB), tem preço firmado em R$ 1170 e pode ser encontrado neste link.

Além da memória RAM, que viabiliza uma inicialização ainda mais rápida e a execução simultânea de diversos programas sem travamento, o Infinix HOT 30i conta com configurações gerais honestas. São 128GB de armazenamento para salvar mídias e instalar apps. A tela é de 6,6’’ HD+ com 90Hz.

Entre outras características, o telefone tem processador octa-core MediaTek Helio G37 com tecnologia de produção de 12nm, que aumenta a conexão e fluidez, e bateria de 5.000mAh que, de acordo com os testes de laboratório, demanda apenas 5% da carga para manter o dispositivo em stand by o dia todo ou realizar duas horas de chamada de voz.

Além do modelo principal, que já está à venda em duas opções de cores (preto ou azul) e tem 8GB de memória RAM, um outro aparelho da linha, o Infinix Hot 30i de 4GB chegará às lojas em julho, em versões preta ou branca. As demais configurações dos dois produtos são as mesmas.

Infinix HOT 30i