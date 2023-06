Santo André tem capacitação sobre sinais da febre maculosa

Da Redação



Os profissionais que atuam nas unidades de saúde de Santo André receberam neste mês capacitação sobre febre maculosa. O treinamento foi direcionado para médicos, enfermeiros, dentistas, agentes comunitários de saúde e administrativos que atuam na atenção primária já que a UBS (Unidade Básica de Saúde) é a porta de entrada para o cuidado à saúde.

“A Secretaria de Saúde realiza de forma contínua ações educativas e orientações sobre a febre maculosa. As áreas de mata e os parques da cidade também recebem visitas das equipes que realizam a orientação contra os vetores. Fora as ações educativas, outras ações de prevenção como encoleiramento de animais domésticos com coleiras que possuem anticarrapaticidas são feitas”, pontuou o secretário de saúde, Gilvan Junior.

A febre maculosa é uma doença infecciosa, febril aguda e de gravidade variável. Os sintomas aparecem de dois a 14 dias após a picada de carrapato. Além da febre, pode causar dores de cabeça aguda, dores musculares e manchas na pele. Para prevenir, o ideal é evitar locais onde haja exposição a esses bichos ou adotar algumas medidas para quando estiver visitando fazendas, trilhas ecológicas ou de vegetação alta.