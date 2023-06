Lula culpa Campos Neto por juros altos do Plano Safra: 'poderia ser mais barato', diz

27/06/2023 | 09:30



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva culpou o presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, embora sem citá-lo nominalmente, pelos juros altos do Plano Safra. A declaração confirma reportagem publicada na segunda-feira (26) pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, de que o governo, nos bastidores, jogou na conta da Selic o programa de crédito aquém do desejado.

Informado na manhã desta terça-feira, 27, o Plano Safra 2023/24 terá financiamento de R$ 364,22 bilhões Os juros para custeio e comercialização serão de 8% ao ano para produtores inscritos no Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural (Pronamp) e de 12% ao ano para os demais. Para investimentos, as taxas de juros variam entre 7% e 12,5% ao ano, de acordo com o governo.

"O Plano Safra terá R$ 364 bilhões de reais, a uma média, não sei o total, de 10% de juro ao ano. É caro, é muito caro. Esse juro poderia ser mais barato. Mas é que tem um cidadão no Banco Central, a gente não sabe quem colocou ele lá, que traz o juro básico em 13,75%", declarou Lula no programa "Conversa com o Presidente", transmissão ao vivo nas redes sociais promovida semanalmente pelo governo.