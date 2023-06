Região recebe 38 profissionais do Mais Médicos

Renan Soares, Thainá Lana

27/06/2023 | 09:31



Trinta e oito das 77 vagas destinadas pelo Programa Mais Médicos para o Grande ABC já foram preenchidas. A região terá, já nos próximos dias, 27 novos profissionais brasileiros e 11 estrangeiros, reforçando as unidades de Atenção Básica de Saúde. O prazo para inscrição terminou na última sexta-feira (23), porém, os postos de trabalho remanescentes ainda podem ser preenchidos até 30 de julho após análise de documentações.

Ao todo, o Ministério da Saúde destinou 5.967 postos de reposição e ampliação em todo o País, distribuídas com base em critérios dos índices de vulnerabilidade social do IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), que considera municípios de extrema pobreza, locais de difícil provimento de vagas e regiões com alto quantitativo de moradores que dependem exclusivamente dos serviços do SUS (Sistema Único de Saúde).

Em Santo André, 14 profissionais se apresentaram para ocupar as 17 vagas disponíveis e, destes, 13 iniciaram as suas atividades como médicos generalistas e clínicos gerais no dia 23 de junho, nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) do município. Uma das médicas ainda depende do envio de documentação para começo do trabalho, que deve ser enviada até o fim do prazo, na última semana de julho. O Paço informou que quatro destes são estrangeiros, mas não especificou nacionalidade.

Em Diadema, das cinco vagas previstas, quatro foram preenchidas, sendo três brasileiros e uma peruana. O início do trabalho será nos próximos dias, com atuação focada na Atenção Básica. Ribeirão Pires informou que recebeu a mesma quantidade de profissionais, quatro, e aguarda um quinto candidato se apresentar até o dia 30 de julho. Todos são brasileiros e atuarão nas USFs (Unidades de Saúde da Família) como médicos generalistas.

Em Rio Grande da Serra, houve seis inscrições, porém, os profissionais inscritos não se habilitaram e, por isso, não há médicos destinados ao município. São Caetano foi a única cidade da região que não obteve vaga, já São Bernardo não respondeu os questionamentos do Diário.

RECEPÇÃO

Mauá preencheu 17 vagas entre as 26 disponibilizadas pelo Ministério da Saúde. Os médicos generalistas que integram o programa irão trabalhar em dez das 23 UBSs do município. Do total, seis são cubanos e os demais brasileiros. Os profissionais foram recepcionados pelo prefeito da cidade, Marcelo Oliveira (PT) na manhã desta segunda-feira (26).

“Desejo sucesso e felicidade a estes profissionais. Eles têm uma tarefa muito importante, porque este programa é fundamental para a nossa população, já que a prevenção feita nas unidades resolve 80% dos problemas de saúde”, disse o prefeito. A médica cubana Dailin Cadet Robles, que irá trabalhar na UBS Jardim Mauá, afirma: “temos uma missão que é salvar vidas, trazer a cura para muitos pacientes. Estou me mudando para Mauá e já vi que é bem industrializada, com uma população acolhedora”.

Apesar de haver postos de trabalho remanescentes, o Ministério da Saúde informou, em nota, que todas as vagas solicitadas pelos municípios no Programa Mais Médicos serão preenchidas.