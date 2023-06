Virgínia Fonseca não teria passado o jatinho particular para o nome de Zé Felipe

27/06/2023 | 09:10



Amor, amor, negócios à parte? Parece que sim. De acordo com o Extra, Virginia Fonseca não teria passado para o nome do marido, Zé Felipe, o jatinho particular que ela deu de presente de aniversário.

Ainda segundo o jornal, a aeronave custa cerca de 17 milhões de reais e foi fabricada em 1999. Da marca Citation Excel, o modelo 560XK tem capacidade para transportar até nove pessoas e foi comprada no nome de FS Holding e Participações LTDA, uma das 20 empresa na qual Virginia é administradora.

Vale lembrar que a influenciadora digital é sócia de outras marcas, como a agência Talismã Eventos, sua marca de produtos de beleza, WePink, e por aí vai. Contudo, o que chamou a atenção é que, no total declarado, os negócios da esposa de Zé Felipe tem um capital social de quatro milhões de reais, muito abaixo do valor do jatinho particular.