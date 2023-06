Festa junina de Mauá recebe oito toneladas de alimentos

Da Redação



27/06/2023 | 09:03



As doações durante a 36ª Festa Junina Solidária de Mauá acumularam oito toneladas de alimentos e 2 mil peças de roupas para serem destinadas à população em situação de vulnerabilidade. Apesar do evento ter acabado, o Fundo Social de Solidariedade segue recebendo insumos em 25 pontos da cidade.

“Quero agradecer à população pelo sentimento de solidariedade durante os festejos juninos organizados pela Prefeitura. Esta edição de nossa tradicional Festa Junina, a segunda consecutiva gratuita e solidária, bateu recorde de público e contagiou a população, que doou oito toneladas de produtos não perecíveis”, afirmou o prefeito Marcelo Oliveira (PT).

Com a chegada dos dias mais frios, a Prefeitura de Mauá e o Fundo Social seguem com a campanha Inverno Solidário, para arrecadar agasalhos e cobertores destinados à população em situação de rua. Foram criados pontos para doação nas 23 UBSs (Unidades Básicas de Saúde), no Paço Municipal ( Av. João Ramalho, 205, Vila Noêmia) e na sede da Secretaria de Assistência Social (Rua Campos Sales, 289, Vila Bocaina).

Podem ser doados casacos, calças, meias, gorros, luvas, cobertores, lençóis, toalhas de banho, tênis e sapatos em bom estado. A necessidade principal é de peças masculinas de inverno — homens representam a maioria da população em situação de rua. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail fundosocialdesolidariedade@maua.sp.gov.br ou pelo telefone (11) 4512-7732.