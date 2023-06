Emergência: o que acontece se você ligar 911 no Brasil?

Bianca Bellucci

27/06/2023 | 08:57



O número de emergência 911 é comumente citado em músicas e filmes norte-americanos. O que nem todos sabem é que ele também funciona por aqui. Isto é, se você ligar 911 no Brasil, será direcionado para a Polícia Militar. A medida foi adotada em 2013 pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e tinha como foco atender turistas que viessem à Copa do Mundo de 2014 e aos Jogos Olímpicos de 2016.

O código, no entanto, permanece gratuito e disponível. Na prática, se você discar 911 ou 112 (usado na Europa), a chamada será redirecionada para a central que atende o 190 – número tradicional brasileiro.

Os números, no entanto, apenas funcionam para ligações feitas via celular, não sendo possível usar telefone fixo. Isso porque as operadoras são obrigadas a fornecer a localização geográfica do usuário. O objetivo é facilitar a comunicação com os estrangeiros, que podem ter dificuldades para indicar o endereço da emergência, seja por não conhecerem o local, seja por não falarem português.

O atendimento ao ligar 911 no Brasil, inclusive, é realizado em português. Se necessário, porém, o atendente pode transferir a chamada para alguém que fale inglês ou espanhol, por exemplo.

Números de emergência no Brasil