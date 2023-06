Inscrições para concurso de professores terminam hoje

Da Redação



27/06/2023 | 08:39



Termina nesta terça-feira o prazo de inscrições para o concurso da Secretaria Estadual da Educação, com oferta de 15 mil vagas para professores de ensino fundamental e médio, com salário inicial de até R$ 5 mil.

Os interessados deverão se inscrever pelo site da Fundação Vunesp (www.vunesp.com.br), responsável pela seleção. A taxa de inscrição é de R$ 40 para uma disciplina e de R$ 60 para duas, opção possível desde que não coincida o período da prova objetiva e discursiva, prevista para 6 de agosto, um domingo, nos dois períodos, manhã e tarde.

As oportunidades, disponíveis para todas as regiões do Estado, são para professores de Biologia, Ciências, Educação Artística, Educação Especial, Educação Física, Filosofia, Física, Geografia, História, Inglês, Língua Portuguesa, Matemática, Química e Sociologia.

O edital, com todas as informações sobre o certame, bem como outras informações, podem ser obtidas pelo site www.vunesp.com.br ou pelo link “Fale Conosco”, também na página da Vunesp. As 15 mil vagas são dívidas em: 10.742 a em Jornada Ampliada de Trabalho Docente, com 40 horas semanais de trabalho, e 4.258 em Jornada Completa de Trabalho Docente, com 25 horas semanais.

GRANDE ABC

O concurso do governo de São Paulo reserva 872 vagas para a região. De acordo com o edital, quatro cidades serão contempladas quatro cidades. Santo André poderá receber 224 novos professores, sendo 14 docentes com deficiência. São Bernardo deverá ser contemplada com 218 profissionais, sendo 14 também com deficiência. Já para Mauá,estão previstas 221 vagas, com 13 para pessoas com deficiência. Diadema também consta no edital com previsão de 209 novos profissionais, sendo 12 com deficiência.