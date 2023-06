Projeção do IPCA 2024 no cenário referência é de 3,4%, diz ata do Copom; a de 2023 está em 5,0%

27/06/2023 | 08:37



A ata do último encontro do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, divulgada nesta terça-feira, 27, indicou que a projeção para o IPCA de 2024, ano em que o BC trabalha para alcançar a convergência da inflação para a meta, está em 3,4% no cenário de referência. Para 2023, a projeção para o IPCA está em 5,0%.

Todas as estimativas já constavam no comunicado da semana passada, quando o Copom manteve a Selic (a taxa básica de juros) em 13,75% ao ano pela sétima vez seguida. Na reunião anterior, em maio, as estimativas oficiais eram de 5,8% e 3,6% para 2023 e 2024, nessa ordem.

Apesar da queda forte, a projeção do BC para o IPCA de 2023 ainda está acima do limite de tolerância da meta, de 4,75%, indicando três anos consecutivos de descumprimento do BC de seu mandato principal, após 2021 e 2022. Para 2024, a projeção do BC se aproximou do centro da meta, de 3,0%.

O cenário de referência pressupõe a taxa de juros variando de acordo com a pesquisa Focus e o câmbio partindo de R$ 4,85 e evoluindo conforme a Paridade do Poder de Compra (PPC). Além disso, a premissa é de que o barril de petróleo segue aproximadamente a curva futura de mercado pelos próximos seis meses e sobe a 2% ao ano na sequência. O BC ainda considera a hipótese de bandeira tarifária "verde" na conta de luz para o fim de 2023 e 2024.

No comunicado e na ata, o Copom afirma que conduzirá a política monetária necessária para o cumprimento das metas. "A estratégia de manutenção da taxa básica de juros por período prolongado tem se mostrado adequada para assegurar a convergência da inflação."

O comitê ainda indicou que os passos futuros da política monetária dependerão de cinco fatores. São eles a "evolução da dinâmica inflacionária, em especial dos componentes mais sensíveis à política monetária e à atividade econômica, das expectativas de inflação, em particular as de maior prazo, de suas projeções de inflação, do hiato do produto e do balanço de riscos".

Administrados

Em relação aos preços administrados, a ata repetiu as projeções já informadas no comunicado de 9,0% para 2023 e 4,6% para 2024, ambas mais baixas que as estimativas informadas em maio, de 10,8% e 5,2%, respectivamente.